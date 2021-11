« Nous allons vers un changement d’architecture des avions », annonce Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus

La filière peut-elle se dire que la crise est derrière elle ?

Non, nous ne sommes pas sortis de la crise. Nous vivons probablement le moment le plus difficile. La forte réduction d’activités a été compensée par des aides pour stabiliser les situations fragiles. Certes, le trafic commence à repartir, mais de manière non uniforme selon les régions du monde. Les compagnies aériennes remettent des avions en service, mais ils sont encore peu remplis et les prix et revenus attendus sont difficilement prévisibles, tous les billets étant échangeables et remboursables. La situation financière des compagnies aériennes reste à risque.