«Nous allons mettre en place une nouvelle organisation pour être plus efficace», explique Aliette Mousnier-Lompré (Orange Business Services)

L’Usine Nouvelle - Lors de la présentation des comptes semestriels, il est apparu qu’Orange Business Services (O.B.S.) était à la peine. Deux mois plus tard, comment l’expliquez-vous ?

Aliette Mousnier-Lompré - Au premier semestre, nous avons enregistré un chiffre d’affaires plutôt stable et un recul sur la profitabilité de 25 %. Plusieurs raisons l’expliquent, à commencer par le contexte économique général, avec la reprise de l’inflation, l’impact de la guerre en Ukraine sur le prix des matières premières, la pénurie de composants qui retarde certains projets, ou le contexte de guerre des talents.

Orange Business Services doit effectuer une énorme transformation : les besoins en solutions que nous offrons n’ont jamais été aussi grands et les usages ont profondément changé. Certains de nos business historiques sont en forte chute, comme la voix. Plus personne ne décroche son téléphone au bureau pour appeler un correspondant. Tout le monde a basculé sur des applications, comme Zoom, Teams, Slack…. Or, c’était une activité qui générait beaucoup de marges. OBS doit se réinventer. Nous l’avions bien anticipé depuis dix ans. La crise du Covid, en changeant les usages, les habitudes a accéléré la transformation.

[...]