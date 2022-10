«Nous allons maîtriser les paramètres énergétiques», se félicite Philippe Kehren de Solvay sur le projet de CSR avec Veolia à Dombasle

L'Usine Nouvelle - Solvay a posé la première pierre d’une unité de cogénération utilisant des CSR sur le complexe de Dombasle. Le projet avait été annoncé début 2022, le calendrier est-il dans les temps ?

Philippe Kehren - Oui, c’est prévu pour l’automne 2024, nous sommes effectivement dans le timing annoncé. En réalité, la construction a déjà démarré en février. Le projet est géré par Solvay, en charge de l’ingénierie et de la construction. Veolia exploitera l’unité et fournira les CSR. Actuellement ils développent leur filière de tri et de recyclage, et Solvay achètera la vapeur et l’électricité produits par l’unité. Il s’agira du plus grand site en France de CSR.

Le projet est évalué à 225 millions d’euros. Comment se répartissent les investissements entre Solvay et Veolia ? Attendez-vous aussi des subventions de l’Ademe et de la région ?

