« Nous allons éliminer le concept de point mort entre l’impression numérique et la flexo », assure Eli Mahal (HP Indigo)

Avec quelque 2100 presses installées dans le secteur de l’étiquette et 300 machines dans l’emballage souple, HP Indigo est l’indiscutable leader mondial de l’impression numérique dans le packaging. Si l’électrophotographie à encres liquides (LEP) a assuré le succès du constructeur israélo-américain, les technologies toner et jet d’encre n’ont eu de cesse de monter en gamme au cours des dernières années et, demain, la nano-impression de Landa pourrait constituer une menace… « Il n’en sera rien » balaie d’un revers de main, Eli Mahal, directeur du marketing étiquettes et packaging chez HP Indigo, qui estime qu’avec le lancement de la génération de presses V12, HP Indigo va atteindre un nouveau palier en termes de vitesse et de productivité pour aller enfin chasser sur les terres de la flexo.