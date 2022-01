«Nous allons débuter les essais cliniques de notre traitement anti-Covid 100% made in France» annonce Sébastien Iva, président de Fab’entech

© Fab'entech « Un des savoir-faire de Fab’entech par rapport à une menace ou une épidémie, c’est de sélectionner le bon antigène, de le caractériser et de le produire », souligne Sébastien Iva, président de Fab'entech.

L'Usine Nouvelle. - Comment l’entreprise Fab’entech est-elle née ?

Sébastien Iva. - L’entreprise a été fondée en 2009, à partir d’une technologie de Sanofi Pasteur sur des anticorps polyclonaux, qui peuvent servir à développer des produits sur quatre marchés d’intérêt : maladies infectieuses émergentes, intoxications avec la problématique du bioterrorisme, intoxication médicamenteuse, et infections nosocomiales et résistances bactériennes. Nous avons plus de dix ans d’expérience sur les maladies émergentes, en particulier contre le H5N1 et Ebola.

