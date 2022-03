«Nous allons construire une nouvelle ligne de laine de verre en France», annonce Thierry Fournier, DG adjoint de Saint-Gobain

L’Usine Nouvelle. - Saint-Gobain va investir 120 millions d'euros d’ici à 2025 pour augmenter de 70 000 tonnes par an ses capacités de laine de verre en France et suivre la demande de la rénovation énergétique. Quelle est la situation actuelle ?

Thierry Fournier. - La France s’est engagée vers la neutralité carbone d’ici à 2050. Or, 40 % des consommations d’énergie et 25% des émissions de CO2 sont liées au bâtiment, en grande partie au parc existant. Sur un peu moins de 30 millions de résidences principales, 17% sont des passoires énergétiques, soit à peu près 5 millions de logements partout sur le territoire. Il faut donc rénover, d’une part, et aussi construire les nouveaux logements avec des standards d’efficacité énergétique supérieurs. C’est à la fois la rénovation et la construction qui tirent le marché de l’isolation vers le haut.

Comment évolue ce marché ?

