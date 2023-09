« Nous allons bientôt proposer des machines pour l’impression numérique de carton compact, film et carton ondulé », annonce Jean-Pascal Bobst

Emballages Magazine : Où en êtes-vous dans vos projets de conversion vers les technologies numériques ?

Jean-Pascal Bobst : L’impression digitale est pour nous un axe stratégique. Un axe qui ne concerne pas uniquement l’impression numérique, mais comprend un concept de machine « all in one », avec flexo, gravure, dorure et découpe, en plus d’offrir des solutions intégrant le workflow, le développement des encres, la compatibilité avec les différents substrats. Aujourd’hui, nous sommes très avancés dans les étiquettes, avec un parc de plus de 70 presses installées en forte progression, des machines récentes, comme la série DM, et bientôt deux nouvelles gammes, pour mieux pénétrer les marchés, sur les laizes moyennes, en 510 mm, et à partir de 2025 sur les laizes plus importantes, en 850 mm. Notre ambition est de doubler le parc pour devenir un des leaders du marché.

