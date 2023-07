Nouansport place l’innovation au service des équipements sportifs des jeux Olympiques

Basée à Nouans-les-Fontaines (Indre-et-Loire), une commune dont elle tire son nom, l’entreprise Nouansport conçoit et fabrique des équipements de sports depuis plus de 50 ans : palais des sports, gymnases et plateaux sportifs. En remportant pour les jeux Olympiques 2024 le marché des équipements « indoor » de l’Arena de la Porte de la Chapelle à Paris, la PME conforte sa place de leader français, ainsi que le second souffle donné par son repreneur Bernard Rony. Sa mission consistera à construire notamment des tribunes et panneaux de basketball amovibles pour ce palais de sports modulable, dont la construction a été confiée au groupe Bouygues. Nouansport serait également en lice pour équiper le projet Prisme (Pôle de référence inclusif sportif métropolitain) sur la ville de Bobigny (Seine-Saint-Denis).

30% du chiffre d’affaires

