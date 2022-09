"Notre usine Symbiose est aussi compétitive qu’une production en Chine", affirme le PDG de Lacroix

L'Usine Nouvelle - Avec l’usine Symbiose, est-ce que vous devenez compétitif avec la production électronique en Chine ?

Vincent Bedouin - Grâce à l’automatisation, à la robotisation et à la numérisation, nous améliorons la productivité sur toutes les étapes de fabrication. Le gain atteint 60 % sur la tour de stockage et de livraison des composants électroniques. A cela s’ajoute une amélioration de la fiabilité des stocks. Un chiffre résume l’ampleur du changement : notre capacité de pose de composants sur cartes électroniques. Elle était de 500 000 composants par an dans l’ancienne usine située à Saint-Pierre-Montlimart, à quelques kilomètres d’ici. Elle est de 500 000 composants par mois dans la nouvelle usine. Nous devenons compétitifs pour fabriquer des produits à grand volume réalisés aujourd’hui en Chine. L’électronique du mécanisme des stores roulants est un exemple. C’est un produit à fort volume fait aujourd’hui principalement en Chine. Grâce à l’automatisation, nous allons pouvoir le fabriquer dans notre nouvelle usine. Soyons toutefois clairs : tous les produits ne pourront pas être relocalisés en France. C’est le cas des produits à très gros volumes d’équipements grand public comme les téléphones mobiles ou les téléviseurs, qui ne se fabriquent plus en Europe.

[...]