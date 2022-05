« Notre souveraineté en masques sanitaires, nous l’avons conquise, nous devons la conserver », insiste Jeanne Lemoine, co-présidente du syndicat F2M

L'Usine Nouvelle - Les masques ne sont plus obligatoires dans les transports en commun à compter du 16 mai. Quel est l’impact de cette mesure pour les producteurs en France de masques sanitaires ?

Jeanne Lemoine - La situation a en réalité beaucoup changé à partir de la mise en place, le 14 mars, d’un nouveau protocole sanitaire n’obligeant plus le port du masque dans tous les lieux fermés. Cette mesure a déjà fait beaucoup évoluer la demande de masques sanitaires pour la filière et a eu un fort impact. Celle concernant le port du masque dans les transports a des conséquences uniquement pour les grandes agglomérations telles que la région parisienne, avec les transports en commun, et pour les personnes prenant les trains et les avions. Ce ne sont pas les mêmes volumes de consommation que lorsque le port du masque était obligatoire dans tous les lieux clos.

Vous ne redoutez donc pas de changement drastique ?

Non, nous nous sommes déjà adaptés depuis le 14 mars.

[...]