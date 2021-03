Notre sélection d’acteurs en Management de Transition reconnus pour leur expertise

PROCADRES

Un cabinet de management de transition « humainement responsable »

Pour qu’une mission de transformation confiée soit réussie, encore faut-il prendre en compte toutes les dimensions humaines qu’elle implique. Cette volonté de responsabilité a conduit Procadres à former les managers de transition à la prévention des risques psychosociaux en entreprise. La démarche est inédite sur le marché du management de transition.

Cela permet de fournir des clés pour ceux amenés à intervenir sur des missions sensibles. Objectifs : mieux soutenir la ligne managériale dans sa posture ou atténuer les résistances. Si la transformation risque d’amener de fortes perturbations sociales ou organisationnelles, une assistance peut être déployée en cours de mission. Procadres est à ce titre partenaire du cabinet ARTELIE Conseil, qui peut intervenir comme facilitateur dans des situations tendues.

WALB PARTNERS

Managers de transition, une ressource clé pour les fonds d’investissement

Sur des postes de Directeur IT, DRH ou encore DAF, les fonds d’investissement ou les holdings d’investissement ont compris tout l’intérêt de travailler avec WALB Partners. « Identifier des profils premium disponibles rapidement est évidemment leur exigence de base. Ils connaissent le ROI qu’ils peuvent tirer de nos services. En disposant d’une solution agile et d’excellent niveau, ils répondent ainsi aux attentes des dirigeants

d’entreprises dans lesquelles ils ont pris une participation », constate Alexandre Falaise.

Les situations nécessitant le recours à un manager de transition ne manquent pas, là aussi : levée de fonds ou recapitalisation, cession ou acquisition, modernisation des outils de production ou restructuration à mener, etc.

WAYDEN

L’excellence opérationnelle tout au long de la mission

La mission de WAYDEN est d’aider les entreprises à franchir des caps, à des moments décisifs, avec les meilleurs dirigeants et managers de transition. L’entreprise intervient sur des enjeux à forte dimension opérationnelle et managériale auprès d’entreprises de plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires qui font face à des transformations stratégiques. Avec 550 missions réalisées depuis sa création, en 2008, et une base de 6 000 managers de transition très qualifiés, l’entreprise se concentre sur un élément clé : l’excellence opérationnelle, garantie tout au long de la mission par le duo formé par le directeur associé WAYDEN et le manager de transition. L’équipe des directeurs associés est elle-même composée de managers habitués à des performances de haut niveau qui impactent durablement la vie de l’entreprise.

ACTISS

Une offre « Venture development » pour les TPE

Le cabinet de management de transition Actiss propose une nouvelle offre, en direction des TPE. Jusqu’ici, ces entreprises n’ont pas accès aux services de cabinets de management de transition. Baptisée « Venture développement », l’offre s’adresse aux très petites entreprises en croissance, dont le CA annuel n’excède pas 5 M€. La mission d’Actiss dure alors 3 ans en moyenne. « Nous mettons à disposition notre expertise à un tarif très abordable et en échange de parts au capital. Nous sommes aux côtés des dirigeants voire des fonds d’investissement » détaille Gilles Marque, qui précise qu’Actiss « pilote la tactique mais pas la stratégie, qui est la base de la mission confiée ».

Après 2 TPE retournées et valorisées suivant les attentes envisagées, Actiss souhaite industrialiser cette offre. Jusqu’à 5 TPE pourraient être accompagnées de la sorte, dès cette année.

DEVOTEAM MANAGEMENT CONSULTING

Un accompagnement orienté vers l’humain

Devoteam Management Consulting est le Cabinet de Conseil en Management et Transformation digitale du Groupe Devoteam. Depuis plus de 20 ans, le Cabinet accompagne ses clients, grands Groupes et entreprises de taille intermédiaire (ETI), dans l’élaboration de leur stratégie IT et digitale, ainsi que dans leurs programmes de transformation des métiers et de l’IT. Comment ? En intervenant dès la définition des enjeux, jusqu’à la mise en oeuvre des actions et l’accompagnement des parties prenantes, en intégrant les diverses expertises de cet écosystème. Un process end-to-end qui permet d’éclairer et de mieux accompagner les clients dans leur projet de transformation, tout en intégrant les enjeux métiers. La synergie des différentes expertises au sein de Devoteam garantit un accompagnement adapté et orienté vers l’humain.

MCG MANAGERS

Création de DEFI, un collectif de dirigeants engagés

Le collectif DEFI est né sous l’impulsion de Vincent MONCORGE, Business Developer chez MCG Managers. Au départ, l’idée a été de réunir des dirigeants d’entreprises et d’organisations dont la volonté est de partager leurs expériences et expertises opérationnelles complémentaires à des dirigeants. Dans une logique de co-construction, basée sur le pragmatisme et le parler vrai, ces dirigeants indépendants présentent des solutions concrètes et souvent méconnues en réponse aux enjeux de transformation des entreprises… « Parce que l’on est toujours plus fort à plusieurs, exprime Vincent MONCORGE, DEFI (Dirigeants - Entreprise - Futur - Innovation) résulte de la détermination de tous d’agir pour pérenniser les organisations. Ce travail collaboratif est une vraie réussite d’équipe ! »

UP SKILLS

Conseil en recrutement de cadres, experts et dirigeants

Up Skills, cabinet de recrutement spécialisé dans le conseil et le recrutement, intervient exclusivement sur les fonctions Cadres & Experts, Top management et Management de Transition. Up Skills propose des solutions sur-mesure et adaptées aux besoins des entreprises. Son organisation repose sur une implantation nationale dans les grandes métropoles et 8 divisions métiers. 65 collaborateurs accompagnent au quotidien, les directions et les décideurs dans le recrutement et également dans l’évaluation et le conseil RH. Cette organisation par division apporte aux entreprises et aux candidats, la certitude de notre expertise métiers et nous permet d’intervenir sur la totalité des fonctions d’une entreprise.

