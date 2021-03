Notre sélection d’acteurs en Digital Workplace reconnus pour leur expertise

DEVOTEAM G CLOUD

Acteur de référence sur les technologies Google

Devoteam G Cloud est l’entité partenaire historique des solutions Google du Groupe Devoteam.

Présent dans plus de 20 pays, Devoteam G Cloud est un acteur de référence sur les technologies Google Cloud, c’est aussi un partenaire de confiance de Google Cloud Premier depuis une décennie.

Devoteam G Cloud accompagne ses clients dans la transformation de leurs usages grâce à des solutions innovantes et des plateformes qui répondent aux enjeux du monde de demain, de la gestion du changement à l’excellence technique en passant par l’esprit d’innovation, les communautés d’experts Devoteam savent ce qu’il faut pour inspirer et faire aboutir les projets.

https://gcloud.devoteam.com/

DOCUSIGN

Leader mondial du marché de la signature électronique

DocuSign aide les organisations à se connecter et à automatiser la manière dont elles préparent, signent, exécutent et gèrent les accords. La plateforme DocuSign Agreement Cloud propose DocuSign eSignature, leader mondial du marché de la signature électronique qui permet de signer électroniquement sur pratiquement tous les terminaux, partout et à tout moment. La signature électronique DocuSign accélère les accords, élimine les tâches manuelles et facilite l'interconnexion avec les outils et les systèmes que vous utilisez déjà. Elle répond aux besoins des clients les plus exigeants, en offrant une expérience suffisamment simple pour que tout le monde puisse l'adopter.

Plus de 750 000 clients et des centaines de millions d'utilisateurs dans plus de 180 pays utilisent DocuSign pour accélérer et simplifier leurs processus.

www.docusign.fr

LUMAPPS

Plus de 100 millions de dollars de levés

LumApps est un éditeur de logiciel SaaS fondé en 2012 qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale sur la communication, la collaboration et l’engagement de leurs clients, leurs partenaires, mais avant tout de leurs employés. La digital workplace LumApps est leader de sa catégorie et s’intègre aux suites collaboratives comme O365 et Google Workspace, avec une solution d’intranet social et collaboratif, et un programme d’Employee Social Advocacy.

Grâce à une équipe de plus de 250 personnes et 8 bureaux internationaux, LumApps sert de grandes entreprises partout dans le monde telles qu’Airbus, The Economist, Servier, Transavia, et Galeries Lafayette.

Afin de soutenir une expansion internationale, LumApps a levé plus de 100 M$ auprès de sociétés renommées de capital-risque et connecte désormais plus de 4 millions d’utilisateurs mondiaux.

www.lumapps.com

JALIOS

Premier éditeur français d’Intranet et de digital workplace cloud et on-premise

Basée au Chesnay (78), Jalios compte près de 80 salariés. Elle rassemble plus de 400 références et oeuvre dans tous types d’industries en France

et à l’international : automobile, chimie, pharmacie, agroalimentaire,

BTP, transport…

Entièrement intégrée au système d’information, la solution Jalios Workplace se décline en trois offres pour Microsoft 365 pour Google Workspace et une offre alternative souveraine. La solution est utilisée par ses clients pour leur Intranet social et collaboratif, Digital Workplace, extranet, plateforme collaborative, de gestion de documents et de connaissances ou encore de Digital Learning.

Jalios répond aux besoins de nombreuses organisations de la PME au grand compte, dans les secteurs public, privé et associatif comme la Caisse des Dépôts, SFR Business, Keolis, La Redoute, Système U, le Ministère du Travail, le Ministère des Solidarités et de la Santé, la MACIF, le Groupe Yves Rocher, de nombreuses villes, départements, régions et CCI.

www.jalios.com

CEO-VISION

GoFAST, alternative souveraine et open source aux GAFAM

CEO-Vision est un éditeur français spécialisé dans la transformation digitale avec une approche « user focus ». La société est née dans un garage rhône-alpin en 2011, sur la base d’un constat : « Les entreprises n’arrivent plus à travailler efficacement avec les outils classiques (serveurs de fichiers, emails, intranet)», explique Christopher Potter, président-fondateur de CEO-Vision. « La compétition nécessite une agilité et une efficacité, et impose de maîtriser à la fois ses coûts informatiques et la sécurité de ses données ». Après deux ans de recherche et développement, l'éditeur a lancé sa digital workplace GoFAST, qui n’a pas tardé pas à séduire Botanic, l’Agence pour l’informatique Financière de l’État (Ministère des Finances) et l’Agence Fédérale Belge Enabel. Puis, en 2018, a été lancée GoFAST Community en libre téléchargement (restreinte fonctionnellement). GoFAST est déjà disponible sur OVH MarketPlace et chez Outscale (SecNumCloud). Une version majeure, la 4.0, est prévue pour la fin du premier trimestre 2021.

www.ceo-vision.com

mc2i

Aider les entreprises à saisir les opportunités du digital

mc2i est un cabinet de conseil indépendant en transformation numérique créé en 1989. Avec plus de 880 collaborateurs, il figure cette année encore au Palmarès 2021 des champions de la croissance (« Les 500 entreprises à très forte croissance en chiffre d’affaires » Les Echos/ Statista). Le cabinet aide les grandes entreprises privées et organismes publics à innover et saisir les opportunités qu’offre le digital autour de deux axes principaux : l’alignement des systèmes d’information sur la stratégie de l’entreprise et l’adaptation des organisations aux nouveaux modes de travail. Son rôle est de les accompagner dans le pilotage, la conception, la réalisation et le déploiement de leurs grands projets IT et de transformation digitale.

L’offre de mc2i se répartit autour d’expertises métier sectorielles (industrie, énergie, transport, santé, distribution), d’expertise corporate (RH, finance par exemple), le tout porté par des expertises technologiques et méthodologiques (pilotage de projets, AMOA, transformation agile, conduite du changement, data et analytics, IA, services web et mobiles, cyber-sécurité, UX, design thinking).

www.mc2i.fr