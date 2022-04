Notre sélection d’acteurs de l’Innovation reconnus pour leur expertise

NOKIA

Choisir le leader des réseaux mobiles privatifs

L’industrie 4.0 repose sur la numérisation et l’automatisation pour améliorer l’efficacité, la flexibilité et la sécurité, tout en réduisant l’empreinte carbone. Pour y parvenir, tous les actifs - employés, machines, capteurs – doivent être connectés afin d’obtenir des données en temps réel et pouvoir agir en fonction de ces informations.

La seule technologie capable de le faire est basée sur la technologie des réseaux mobiles privatifs aujourd’hui en 4.9G/LTE et demain en 5G, lorsque l’écosystème industriel sera mature. Selon le cabinet d’études ABI, le marché total adressable des réseaux privés passera de 3,2 milliards € en 2021 à plus de 96,4 milliards € en 2030.

Nokia est le leader incontesté du marché des réseaux mobiles privatifs avec + 2 200 clients pour les réseaux critiques et + 420 réseaux sans fil privés déployés à travers le monde entier.

www.nokia.com/networks/industries/

SHIFT

Réussir ses transformations digitales et se mettre en situation d’innovation

Indépendant, le cabinet de conseil en transformation et innovation digitale lyonnais poursuit son développement via l’acquisition du cabinet parisien Alcée.

Confirmant son empreinte nationale et un rayonnement international porté par ses clients, Shift accompagne les projets de bout en bout, du conseil stratégique à l’amélioration continue en passant par le design de service et de déploiement opérationnel. Son expertise reconnue est valorisée par le label Industrie du Futur.

Pour que les transformations numériques apportent d’abord du positif aux femmes et aux hommes dans leurs métiers, Shift place l’humain au cœur de l’innovation digitale. En 2021, Shift a inscrit dans ses statuts ses missions d'ordre social et environnemental (Loi PACTE). Plus qu’une simple prestation, Shift promet à ses clients et salariés, une expérience collaborative inspirante pour devenir plus agiles et plus innovants, mais aussi plus responsables.

www.shift.fr

AYMING

Découvrez le dernier état de l’art de l’innovation !

Le cabinet conseil spécialiste en management de l’innovation propose des publications régulières via son service Ayming Institute. Objectif : informer les dirigeants sur cette thématique majeure, et aider les décideurs à faire les bons choix en matière de stratégie d’innovation.

Disponibles rapidement en téléchargement sur le site web www.ayming.fr, deux publications récentes sont à consulter d’urgence :

Le baromètre International de l’innovation 2022

The Benchmark 2022, Guide international des dispositifs d’aide à l’innovation

Chacune des compilations a fait l’objet d’un tour d’horizon et d’échanges avec les meilleures spécialistes du sujet, grâce aux implantations des consultants Ayming, installés partout dans le monde.

Finance-innovation@ayming.com

BENGS

Intrapreneurs, donnez un coup de pouce à votre projet de rupture ! Appelez Bengs !

Le cabinet conseil en stratégie et en innovation Bengs énergise les grandes entreprises et, parmi ses spécialités, les aide à accélérer des projets d’intrapreneuriat pour les passer à l’échelle. Dans une étude conduite auprès d’intrapreneurs du CAC40, Bengs a mis en lumière 11 défis auxquels ces derniers font face et qui peuvent mettre en péril leur projet, voire ruiner les espoirs de leur entreprise de prendre l’avantage sur sa concurrence.

Dans le cadre de sa nouvelle saison du Bengs Lab, Bengs a décidé d’offrir à une équipe d’intrapreneurs d’un grand groupe un accompagnement de 6 mois en mode start-up studio pour accélérer un projet de rupture qui peine à émerger, afin d’éprouver le concept et de sécuriser un dossier d’investissement qui doit permettre à un Comex de prendre une décision d’investissement. Le projet et l’équipe feront l’objet d’une sélection en mars. Objectif : le remettre en selle en s’appuyant sur l’approche Radical Innovation Design for Business, issue d’une collaboration avec l’école CentraleSupelec. Rendez-vous à la rentrée de septembre pour le résultat !

www.bengs-lab.com

KEPLER

Cabinet de conseil spécialisé dans l’optimisation de la performance opérationnelle, end-to-end

Répondant à des enjeux de croissance, de compétitivité, d’agilité ou encore de mobilisation des équipes, la cabinet KEPLER propose une expertise end-to-end à ses clients. Son offre historiquement articulée autour des métiers de l’Innovation, des Achats, de la Supply Chain et de l’excellence Opérationnelle a été complétée d’une cinquième practice Vente et Marketing, suite au rachat du cabinet Leading en début d’année.

Ses 85 collaborateurs, répartis sur quatre bureaux : en Europe, en Amérique et en Asie interviennent auprès d’une clientèle de grands groupes, ETI et acteurs publics, dans des secteurs à vocation industrielle – aéronautique, agroalimentaire, automobile, biens de consommation ou d’équipement, chimie et énergie, cosmétique, mais aussi dans la banque, l’assurance, la distribution, le retail, l’immobilier ou encore le luxe.

Plaçant la Data et la RSE au cœur de ses enjeux de développement, le cabinet KEPLER a annoncé, janvier 2022, la création de KEPLER Advanced Analytics, sa filiale spécialisée en Data Science.

www.kepler-consulting.com

TEEPTRAK

La performance industrielle toujours mieux décryptée !

La société leader sur le suivi de la performance industrielle, TEEPTRAK, enrichit encore ses solutions digitales embarquées tout-en-un et facilement déployables sur les équipements des chaînes de production.

Reconnue pour sa suite d’outils clés en main qui permet de suivre différentes dimensions de la performance (machine, process, qualité, tâches manuelles), TEEPTRAK travaille à monitorer des fonctionnalités complémentaires (telles que le courant et la consommation énergétique dans le temps) grâce à son investissement important dans la R&D produit. Celles-ci vont venir enrichir sa proposition de valeur, avec de l’analyse de données plus avancée et une captation des signaux plus fine encore.

www.teeptrak.com/fr/