« Notre objectif de 100% de flacons en plastique recyclé est atteint avec deux ans d’avance », annonce Ning Li (Typology)

Emballages Magazine : Le slogan de votre nouvelle campagne publicitaire est « le moins est parfois un plus ». L’appliquez-vous aussi aux emballages de vos produits ?

Ning Li : Oui, notre slogan utilisé lors de notre campagne d’affichage dans le métro parisien s’applique aussi à nos emballages. Dès la formulation de nos produits jusqu’à nos contenants, nous n’ajoutons pas d’élément superflu ou de “suremballage”. Nos emballages et la confection de nos colis sont pensés pour être fonctionnels et minimalistes. Nous pouvons l’illustrer avec nos flacons en verre qui n’ont pas d’étui. Nous avons fait le choix de simplifier les emballages et donc de ne pas produire des articles qui ne sont pas indispensables pour le consommateur et qui finiraient par être jetés.

[...]