"Notre engagement vis-à-vis des industriels français est total", assure le DG France d'Amazon Frédéric Duval

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Leo Fontanel Frédéric Duval, directeur général d'Amazon, répond aux questions de L'Usine Nouvelle.

L’Usine Nouvelle : Vous êtes entré chez Amazon en 2006. Qu’est ce qui a le plus changé en 15 ans ?

Frédéric Duval : Je suis rentré dans une société où il y avait 19 personnes à Paris et 70 dans un entrepôt qu’on louait à la société Lexmark à Boigny sur Bionne, près d’Orléans. 15 ans et 11 milliards d’investissement en France plus tard, nous avons développé un réseau de distribution et comptons 14 500 salariés en CDI. Forcément beaucoup de choses ont changé. Mais ce qui reste, c’est notre abnégation à servir les clients de façon efficace. Ce qui n’a pas changé, ce sont les demandes des clients, qui veulent un choix large, des prix bas, une livraison fiable et service après-vente qui fonctionne très bien quand ils ont un problème.

Quel bilan tirez-vous de 2021 ?

Comme 2020, 2021 a été malheureusement marquée par la Covid et les phases de confinement qui se sont succédées. Cette année a fait l’objet d’un certain nombre de mutations dans les comportements de consommation des clients en France et dans la pratique du commerce des entreprises. Cela confirme une tendance initiée en 2020. Clairement, les clients commandent plus en ligne qu’avant et les entreprises se dirigent plus vers le digital qu’elles ne le faisaient avant.

Les clients ont continué d’affluer de plus en plus nombreux sur le site d’Amazon.fr. Selon les chiffres de Médiamétrie, on compte 35 millions de visiteurs uniques par mois. L’année d'avant ils étaient 30 millions. On observe une croissance continue des usages du numérique en France.

"En France 85 % de nos employés disent se sentir bien chez nous, 8 employés sur 10 recommandent Amazon à leurs amis et à leur famille. Nous visons 100%." Frédéric Duval

Avez-vous des difficultés à recruter en France aujourd’hui, comme de nombreuses entreprises ?

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]