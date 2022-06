"Notre ambition est de devenir une licorne de la bio-tech", explique Emmanuel Ladent, directeur général de Carbios

Emballages Magazine : Pourquoi avez-vous choisi la France et plus particulièrement le Grand Est pour votre première usine ?

Emmanuel Ladent : Notre volonté était de nous installer en Europe. Nous ne serions jamais allés en Amérique ou en Asie. Nous avons opté pour la France et pour Longlaville pour plusieurs raisons. Tout d’abord nous ne sommes pas loin de notre R&D à Clermont-Ferrand. C’est crucial lorsque l’on s’engage dans un processus d’une telle ampleur. Ensuite, l’État français et la région Grand Est nous ont grandement aidé, y compris financièrement. Le gouvernement français croit en notre procédé qui participe du grand dessein de la transition écologique qui lui est cher. Notre ambition est de devenir une licorne de la bio-tech. Enfin, nous avons la chance de nous associer avec un partenaire concerné et motivé. Indorama est un des leaders mondiaux du PET. Son usine, sur place, qui utilisera notre matière, va nous permettre d’apprendre et de monter en échelle. Aloke Lohia, le Pdg d’Indorama, va investir 8 milliards de dollars dans le recyclage du PET car il a bien compris qu’il y avait une bascule qui s’opérait sur le marché.

Si, d’un côté, le gouvernement encourage le recyclage, de l’autre il va interdire les plastiques à usage unique. Or, la plupart de vos sources d’approvisionnement, lorsque l’on pense aux bouteilles et aux barquettes en PET, sont des plastiques à usage unique. Ne craignez-vous pas de manquer de déchets pour faire tourner votre usine ?

L’État est dans son rôle et nous n’avons pas à le commenter. Toujours est-il que le marché du PET croît de 4% par an dans le monde quand celui des fibres polyester, dans l’industrie textile, qui nous servent également de matière première, progresse à un rythme annuel encore plus important, de 6%. Enfin, et c’est là aussi l’une des raisons qui nous a poussé à nous implanter à Longlaville, cette localité se situe à quelques kilomètres seulement de la frontière belge et luxembourgeoise, et près de l’Allemagne, à proximité des grands bassins de consommation européens. L’approvisionnement en déchets de PET ne sera donc pas un problème.

Depuis le début de l’année, les projets d’usines de recyclage des déchets en PET se multiplient en France : Loop industries et Suez s’installent en Seine-Maritime, Eastman choisit aussi la Normandie, Axens et Toray l’Ain. Ne craignez-vous pas la concurrence face à toutes ces initiatives ?

L’économie circulaire passe par davantage de recyclage des plastiques. À l’heure actuelle seuls 14% des volumes de PET sont recyclés. Pourtant, le marché est très porteur. Toutes les grandes marques demandent de la matière régénérée mais l’offre n’est pas suffisante. On peut donc se féliciter de toutes ces initiatives car non seulement elles vont dans le sens de l’histoire mais elles contribueront à augmenter l’offre de matière recyclée. Néanmoins, tous les projets que vous citez sont orientés sur le recyclage chimique, une technologie qui date des années 1980. Or, nous avons plusieurs atouts à faire valoir sur celle-ci, à la fois au plan industriel, écologique et économique. Notre procédé enzymatique présente en effet une plus grande tolérance aux déchets, il est aussi plus efficient puisqu’il permet de transformer plus de 90% de la matière et cela de façon naturelle, sans solvants ni chaleur. Les marques, nos clients, sont de plus en plus attentives à ces aspects. Elles veulent être circulaires mais exigent aussi de limiter au maximum les émissions de CO2. Cela n’a pas de sens de dire « on utilise du plastique recyclé » si, d’un autre côté, les recycleurs utilisent des procédés qui polluent ou emploient des déchets qui proviennent d’Asie en parcourant des milliers de kilomètres par bateau. Nous sommes confiants car tout cela sera pris en compte lorsqu’il s’agira de choisir entre un PET recyclé et un autre.

Propos recueillis par Tiziano Polito.