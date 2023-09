«Nos trajectoires de consommation d'énergie intègrent déjà une très forte réindustrialisation», assure Xavier Piechaczyk (RTE)

L'Usine Nouvelle - Sommes-nous sortis de la crise énergétique ?

Xavier Piechaczyk - L’hiver à venir se présente beaucoup mieux que l’hiver précédent, mais il n’est pas sans risque notamment en cas d’hiver rigoureux. Le parc nucléaire sera plus disponible, même s’il ne sera pas encore à son niveau optimal. Les stocks hydrauliques sont à un stade plus élevé que l’an passé. Et les Français ont continué à être sobres.

De nouvelles capacités d’énergie renouvelable ont aussi été ajoutées. L’hiver prochain, deux nouveaux parcs éoliens en mer, Fécamp (Seine-Maritime) et Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), seront mis en service. Nous allons néanmoins maintenir le dispositif Ecowatt en y ajoutant une nouvelle fonctionnalité. Elle indiquera aux Français, quelques jours avant, à quel moment de la journée placer ses consommations, si l’on peut, de manière que l’électricité consommée soit 100 % décarbonée et française. Tout en précisant que l’électricité française est déjà fortement décarbonée.

