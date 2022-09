«Nos fournisseurs subissent de plein fouet l'envolée des prix de l'énergie», confie le patron Europe de CNH Industrial

L'Usine Nouvelle - L’industrie subit toujours de fortes tensions pour s'approvisionner en matières premières et composants. Comment faites-vous pour assurer vos approvisionnements et construire des machines dans ce contexte de crise?

Carlo Alberto Sisto - Nous ne sommes pas épargnés par ces pénuries. En amont de la pandémie, nous avions fait le choix d’élargir nos chaînes d’approvisionnement et de diversifier le nombre de nos fournisseurs. Nous sommes présents sur les quatre continents, ce qui nous permet aussi de faire un travail d’approvisionnement croisé et de jongler entre les fournisseurs. Il n’en demeure pas moins qu’il y a un ralentissement de la production. Et dans le même temps, la demande augmente! Nos délais ont augmenté, même si on répond à toutes les demandes. La bonne nouvelle, c’est que les clients se sont adaptés. Désormais, ils anticipent mieux leurs achats. Nous garantissons d’ailleurs que le prix à la livraison est celui convenu lors de la commande.

[...]