"Nos biostimulants à base d'urine sont moins chers que les engrais", assure Michael Roes, cofondateur et président de Toopi Organics

L'Usine Nouvelle. - Toopi Organics vient de lever 16 millions d’euros, destinés en particulier à son industrialisation. Quelle est-elle aujourd’hui et quels sont les projets ?

Michael Roes. - Nous avons une unité semi-industrielle capable de traiter 250 000 litres d’urine par an pour obtenir 250 000 litres de produits [des biostimulants microbiens pour l'agriculture, ndlr], à Loupiac-de-la-Réole (Gironde). Mais nous ne pouvons plus augmenter les capacités par manque de place. Comme nous avons sécurisé des volumes importants au niveau de la collecte et en raison de l’attraction du marché, nous avons besoin de davantage. Le projet est donc de disposer de deux usines, en France et en Belgique entre 2025 et 2027, d’une capacité chacune de 1 million de litres par an, en visant un chiffre d’affaires global de 15 millions d’euros par an à partir de 2027.

