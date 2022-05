Norwegian Air reste fidèle à Boeing en achetant 50 737 MAX

Norwegian Air, client de longue date de Boeing, va rester fidèle au constructeur américain. La compagnie aérienne avait pourtant laissé planer le doute en début d'année sur un éventuel passage chez Airbus. La compagnie aérienne va finalement acheter 50 Boeing 737 MAX 8 et dispose d'une option sur 30 appareils supplémentaires.

Pour Norwegian Air, l'accord marque un retour à la propriété après avoir été contraint de recourir à des contrats de location pendant la procédure de faillite qui a sauvé la compagnie l'année dernière.

"Les 50 appareils devraient être livrés entre 2025 et 2028, selon un calendrier correspondant étroitement aux expirations des contrats de location actuels. Cela implique une augmentation nette limitée de la flotte actuelle de la compagnie", a déclaré Norwegian Air dans un communiqué. La compagnie aérienne a ajouté qu'elle s'attendait ainsi à enregistrer un gain net d'environ 2 milliards de couronnes (197,0 millions d'euros) après la conclusion de l'opération, ce qui renforcerait ses fonds propres. "Il s'agit d'un accord historique qui permet à Norwegian de posséder une grande partie de sa flotte", a déclaré le président du conseil d'administration, Svein Harald Oeygard. "Cela se traduira par une baisse des coûts totaux et une plus grande robustesse financière, ce qui nous permettra de consolider davantage notre position forte dans les pays nordiques."

Norwegian Air avait déclaré à Reuters en février envisager de passer à Airbus à moins que le litige en cours avec Boeing concernant des annulations précédentes de commandes d'avions ne soit résolu en temps voulu. La compagnie aérienne vise à mettre fin à ce litige avant la signature de l'accord final sur les nouveaux appareils, probablement d'ici la fin du mois de juin, a déclaré une source proche du dossier.

Avec Reuters (Terje Solsvik, version française Lou Phily, édité par Kate Entringer)