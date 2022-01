Northvolt démarre la production de cellules de batteries en Suède, Tesla rappelle un demi-million de véhicules : le Top/Flop de la semaine

© Pascal Guittet - L'Usine Nouvelle Tesla rappelle près d'un demi million de ses véhicules pour remédier à des failles de sécurité.

En Suède, Northvolt a produit sa première cellule de batterie pour véhicule électrique

Northvolt a réussi son pari. Dans la nuit du 28 au 29 décembre, la plus grande usine de batteries d'Europe, située à Skellefteå, dans le Nord de la Suède, a produit sa première cellule de batterie pour véhicule électrique. Elle vise désormais une capacité annuelle de 60 GWh. En juin dernier, le co-fondateur et « Chief operation officer » de l’entreprise, Paolo Cerruti, expliquait à L'Usine Nouvelle - en reportage en Suède - les dessous de sa stratégie et ses enjeux industriels.

Tesla rappelle près d'un demi-million de voitures pour des failles de sécurité

Le constructeur américain Tesla a décidé de rappeler plus de 475 000 de ses voitures électriques Model 3 et Model S afin de remédier à des problèmes de caméra de recul et de coffre qui s'ouvre inopinément, augmentant le risque d'accident.