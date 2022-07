Nord Stream 1, Alpine électrique, avion supersonique... L'actu de la semaine en cinq images

Le Nord Stream 1 de nouveau en service, mais pour combien de temps ?

Les livraisons de gaz depuis la Russie vers l’Europe ont repris jeudi 21 juillet via le gazoduc Nord Stream 1. Le pipeline, qui subissait une maintenance annuelle depuis le 11 juillet, pourrait cependant continuer de tourner au ralenti. A terme, une future fermeture du robinet par la Russie n’est pas à exclure.

Alpine prépare son avenir électrique

Alpine profite du Grand prix de France de Formule 1 au Castellet ce week-end pour dévoiler une version électrique de son modèle A110. Il s'agit d'un prototype conçu en moins d'un an. Si vu de l'extérieur, le modèle ressemble à son équivalent thermique (à quelques petits détails esthétiques, d'autant que cette A110 E-Ternité est découvrable), sous le capot, il y a du changement. Les ingénieurs de la marque ont réussi à y placer le moteur et les batteries de la Megane e-Tech, dans une configuration atypique. De quoi donner un avant goût d'un modèle de série : Alpine doit passer au 100% électrique d'ici à 2026, et l'A110 devrait connaître une version zéro émission.

Nouveau design pour l'avion supersonique de Boom

La start-up américaine Boom rêve toujours de ressusciter l'avion de ligne supersonique. Elle a dévoilé cette semaine, au salon aéronautique de Farnborough, un nouveau design de l'appareil sur lequel elle travaille : l'Overture. Il ne s'agit encore que d'images de synthèse : la jeune pousse est encore loin du premier vol. Elle indique que ce modèle serait capable de transporter jusqu'à 80 passagers à une vitesse deux fois supérieure aux avions de ligne d'aujourd'hui (Mac 1.7 au-dessus de l'océan). Le tout avec des carburants de synthèse, promet-elle. Encore faut-il mener ce projet à bien. Boom a annoncé de nouveaux partenariats à Farnborough pour y parvenir : avec Northrop Grumman, Collins Aerospace, Eaton, et Safran Landing Systems.

Airbus développe les premières technologies de ravitaillement de drone entièrement automatisées

A Farnborough, l’avionneur européen Airbus a annoncé le lancement d'un démonstrateur technologique afin d’automatiser entièrement les opérations de ravitaillement en vol. De quoi permettre de ravitailler des drones, éléments clés des systèmes de combat aérien du futur.

Google va tester de nouvelles lunettes de réalité augmentée cet été

Il va bientôt être possible de croiser des personnes portant un prototype de lunettes de réalité augmentée Google. L'entreprise a déclaré vouloir tester dès le mois d'août des prototypes de ses lunettes de réalité augmentée en condition réelles. L'objectif est de mieux appréhender certains facteurs extérieurs comme la variabilité des conditions climatiques.