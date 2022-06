Nord : le groupe Ramery et Tikamoon retenus pour la sixième promotion de l’Accélérateur ETI de Bpifrance

Bpifrance a sélectionné 27 entreprises pour intégrer la sixième promotion de son Accélérateur dédié aux entreprises de taille intermédiaire (ETI). Ces sociétés, issues de tout le territoire, ont été choisies pour leur ambition et leur potentiel de croissance à l’échelle internationale. Elles bénéficieront d’un accompagnement collectif et individuel de vingt-quatre mois, centré sur le conseil, sur la formation et sur la mise en relation avec les dirigeants de grandes entreprises et de start-up. Via ce programme, Bpifrance souhaite contribuer au développement de ces structures.

Parmi les 27 entreprises figurent deux sociétés du département du Nord : le groupe Ramery, établi à Erquinghem-Lys (Nord), qui évolue dans le secteur de la construction de logements, d’équipements publics et de bâtiments industriels notamment ; et Tikamoon, installée à Englos (Nord), qui évolue dans la conception et la fabrication de meubles en bois massif.