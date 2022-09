[Communiqué] Nord : Le groupe Loxam fait l'acquisition de Sofranel.

Le groupe Loxam, situé à Caudan (Morbihan) et spécialisé dans la location de matériel de BTP, a acquis en juillet 2022 l'entreprise familiale Sofranel et la Société cominoise de location (SCL). Les deux structures sont établies dans le Nord, plus précisément dans la périphérie de Lille. Comme Loxam, elles sont spécialisées dans la location d'équipements de construction mais aussi de matériels destinés à l’énergie et aux espaces verts. Cette double acquisition densifie ainsi le maillage géographique du Morbihannais en région nordiste, puisqu’elle porte aujourd’hui à sept le nombre total de ses agences dans le département.

Parallèlement à cette opération de croissance externe, Loxam entend élargir son offre de services et espère consolider sa position de leader sur le marché pour les prochaines années. Le groupe, qui compte plus de 11 000 salariés répartis dans 1 000 agences implantées dans 30 pays, ambitionne par ailleurs de renforcer sa compétitivité aussi bien au niveau national qu’international.