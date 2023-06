Nord Drivesystems redonne du lustre à l’aluminium

Apprécié pour ses qualités de résistance et les finitions de ses surfaces, l’Inox règne en maître dans l’univers des machines de conditionnement, tout particulièrement sur les équipements qui exigent un degré de propreté élevé, dans l’alimentaire par exemple ou la pharmacie. Au fil des ans, ces propriétés lui ont permis de supplanter l’aluminium qui était pourtant largement utilisé dans cette industrie dans le passé. Nord Drivesystems propose de remettre au goût du jour ce métal non ferreux, y compris sur ces marchés très exigeants, au moyen d’un traitement de surface. Baptisé nsd tupH, celui-ci rend les façades traitées, notamment celles des carters des moteurs et des entraînements utilisés sur les machines, résistantes à la corrosion, comme si elles étaient constituées d'acier inoxydable.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]