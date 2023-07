Non pas une mais 36 solutions préconisées par le Sénat pour lutter contre les pénuries de médicaments

La commission d’enquête du Sénat sur les pénuries de médicaments en France a livré un rapport incendiaire pour les laboratoires pharmaceutiques et les pouvoirs publics sur cette situation qui s’aggrave. Pour répondre à des causes multiples, le rapport multiplie les recommandations, au nombre de 36, pour trouver des réponses à court et plus long terme afin de limiter les tensions d’approvisionnement de médicaments.