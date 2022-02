Chemours nomme Guillaume Pepy au conseil d'administration

Le chimiste américain Chemours a nommé, le 8 février dernier,i Guillaume Pepy à son conseil d'administration. Âgé de 63 ans, il a occupé des postes de haut rang dans la fonction publique au sein de plusieurs ministères français. Il a ensuite travaillé 26 ans à la SNCF dont dix en tant que président-directeur général. En 2019, G. Pepy s'est retiré de la SNCF pour poursuivre de nouvelles activités, en se concentrant sur divers rôles au sein de conseils d'administration et comme consultant.

G. Pepy est diplômé de Sciences Po et de l'École nationale d'administration en France. Il a été président d'Eurostar et administrateur de l'opérateur de services de mobilité et de logistique Keolis Group. Il préside actuellement le conseil d'administration de Lydec, la filiale marocaine de Suez. G. Pepy est conseiller principal auprès de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC), de Salesforce dans la région EMEA et du Boston Consulting Group. G. Pepy préside également Initiative France, un organisme à but non lucratif qui aide les aspirants entrepreneurs à créer des entreprises.