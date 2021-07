Nokia relève ses prévisions pour 2021 grâce au redressement de ses activités

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Dado Ruvic L'équipementier télécoms Nokia a publié jeudi un bénéfice d'exploitation au titre du deuxième trimestre supérieur aux prévisions et relevé comme promis ses perspectives pour l'ensemble de l'année, soutenu par le redressement de ses activités. /Photo prise le 5 février 2021/REUTERS/Dado Ruvic

Le bénéfice d'exploitation à périmètre comparable du groupe finlandais pour la période avril-juin a atteint 682 millions d'euros contre 423 millions d'euros un an plus tôt.

Les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice de 408 millions d'euros pour le trimestre, selon une enquête Refinitiv.

L'évolution de la géopolitique et une forte réduction des coûts ont permis à Nokia de regagner du terrain dans la course mondiale au déploiement de la 5G face à son rival suédois Ericsson, un an seulement après de la prise de fonctions du directeur général Pekka Lundmark.

"Nous avons mis en oeuvre notre stratégie plus rapidement que prévu au premier semestre, ce qui nous donne une bonne base pour l'ensemble de l'année", a dit Pekka Lundmark.

Nokia dit s'attendre désormais à un chiffre d'affaires net pour 2021 de 21,7 à 22,7 milliards d'euros, contre une estimation précédente de 20,6 milliards à 21,8 milliards d'euros, avec une marge d'exploitation de 10 à 12%, contre 7% à 10% prévu précédemment.

(Reportage Essi Lehto; version française Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)