NOKIA : L’accélérateur de transformation digitale dans l’industrie

Que propose Nokia en France pour accompagner les entreprises ?

Edouard Castellant : Avec près de 4 000 salariés, Nokia a une empreinte forte sur le territoire et dispose d’équipes avant-vente et projets dédiées à l’activité entreprises. Nous nous appuyons également sur un solide réseau de partenaires. Notre expertise couvre les besoins de réseaux télécoms critiques pour les applications métiers des industriels et nous disposons d’un portefeuille complet : backbone IP, solutions optiques d’interconnexion de datacenters, déploiement de réseaux mobiles privatifs,…

Pourquoi les entreprises doivent accélérer leur transformation digitale ?

Edouard Castellant : Les entreprises doivent pleinement se mobiliser sur cet enjeu, car c’est leur compétitivité qui est en jeu. C’est un levier très puissant pour améliorer leur efficacité opérationnelle, et cela passe par l’automatisation des process. Cela permet à la fois d’avoir une très grande flexibilité dans la gestion de l’outil de production, mais également de limiter les tâches répétitives.

Les impératifs de sécurité terrain sont cruciaux dans un environnement industriel : nos solutions permettent d’effectuer de la maintenance prédictive en milieux contraints, de piloter à distance des drones ou des véhicules à guidage automatique, ou de superviser à distance des lignes de production.

La cybersécurité est un autre enjeu majeur de la transformation digitale, car elle conduit à une infrastructure distribuée entre un nombre important d’acteurs et de machines interconnectés offrant une surface d’attaque pour les hackers beaucoup plus importante. Pour accompagner les entreprises et opérateurs dans l’anticipation et la gestion de ces risques nous avons d’ailleurs ouvert à Lannion, un centre européen d’expertise en cybersécurité.

Quels sont les freins à l’accélération de la digitalisation ?

Edouard Castellant : La volonté de réindustrialisation passe par un soutien clair de l’Etat à la digitalisation. La réglementation sur les réseaux mobiles exige l’attribution préalable de spectres des fréquences par l’Arcep. Il faut en disposer pour se lancer et il y a une vraie attention des acteurs publics en France sur ces sujets.

Il y a également un besoin de formation et de sensibilisation. Les ETI et PME restent légèrement en retrait sur les déploiements de solutions. Elles considèrent que ce n’est pas accessible en prix ou que la virtualisation des réseaux est trop complexe pour leurs ressources internes. Ce n’est pas vrai : nous démontrons aux responsables IT que leurs systèmes peuvent être modernisés, et qu’ils ont tout à y gagner.

Qu’est-ce que la 5G va apporter à l’industrie 4.0 que la 4G ne peut pas offrir ?

Edouard Castellant : 80 à 85 % des besoins industriels peuvent être couverts aujourd’hui en 4G. La 5G va apporter des débits beaucoup plus élevés, une latence améliorée, une densité beaucoup plus importante d’objets connectés. Le slicing, qui permet de découper le réseau par types d’usages, va permettre en outre d’offrir une connectivité en fonction de besoins très différenciés.