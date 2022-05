Pourquoi est-ce un enjeu de souveraineté d’accélérer la transformation digitale de l’industrie ?

Myriam Fatene : La transformation digitale répond aux enjeux industriels les plus prégnants, notamment sur :

L’efficacité opérationnelle, grâce à la flexibilité des lignes de production ;

La prédiction temps réel de leur production.

Les acteurs ont aussi des besoins de personnalisation, d’amélioration de la vitesse de la mise sur le marché, la nécessité de sécuriser leurs flux ou encore d’améliorer leur empreinte carbone. Or si on ne mesure pas, on ne peut pas obtenir de gain !

Accélérer la transformation digitale des entreprises, c’est garantir leur compétitivité sur l’échiquier national et international. Les États, à commencer par la France, en ont bien compris l’importance stratégique pour le tissu industriel.

Comment l’automatisation intelligent va permettre d’améliorer la performance industrielle ?

Myriam Fatene : Parmi nos références nous avons équipé notre usine d’Oulu, en Finlande, des solutions les plus évoluées pour flexibiliser l’outil de production : 5G privé pour les applications critiques, Edge server, ligne automatisée modulaire, véhicules autonomes, jumeaux numériques, vidéos d’analyse temps réel, etc.

Ce déploiement grandeur nature nous permet d’en mesurer les bénéfices en termes d’efficacité opérationnelle et ROI. L’amélioration annuelle de la productivité en fonction des processus oscille entre 10 et 30 %, avec un doublement de la production sur 5 ans et une consommation énergétique optimisée.

Quels acteurs industriels sont les plus concernés par cette transformation digitale ?

Myriam Fatene : Le transport a été très tôt engagé dans la digitalisation des organisations. Le secteur des énergies est également pionnier. Puis les acteurs de la chimie, de l’automobile, des biens d’équipement ou la logistique ont suivi. Chacun peut avoir à répondre à un ou plusieurs besoins, que l’on retrouve sous quatre grandes catégories :

Opérateur augmenté (robotique, unification des communications, contrôle/intervention à distance, etc.)

Campus digitalisé (surveillance et monitoring)

Automatisation (process et flux)

Suivi des outils de production

Qu’est-ce que les réseaux mobiles privatifs vont apporter par rapport au WiFi ?

Myriam Fatene : L’avantage des réseaux mobiles privatifs, 4,9/G LTE ou 5G est que vous avez la maîtrise complète de votre réseau et le contrôle de vos données qui restent en interne. Cette connectivité offre une couverture très large et très profonde (e.g. capteurs dans une machine), mais est aussi très fiable avec une performance stable.

Le réseau mobile privatif est aussi capable de remplacer d’autres réseaux spécifiques (LORA, SigFOX,…) offrant sur un seul réseau une flexibilité totale. Il est en outre possible de le segmenter en fournissant la capacité, la latence et le niveau de sécurité requis en fonction des usages.

Comment Nokia accompagne les acteurs industriels dans leur transformation digitale ?

Myriam Fatene : Notre expertise couvre tout le spectre des applications métiers industriels pour la collecte et l’acheminement de données : backbone IP, solutions optiques, interconnexion de data centers, réseaux mobiles privatifs, etc.

Nous travaillons avec un écosystème de partenaires diversifié pour adresser les spécificités de chaque client.

Contenu proposé par Nokia