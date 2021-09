Noémie Hodey (Assystem) : Un œil sur la planète

Un sourire permanent et une honnêteté sans fard. « J’ai voulu être ingénieure pour gagner de l’argent », assume Noémie Hodey, fille d’un ouvrier et d’une institutrice. Élève brillante, elle découvre dans son école d’ingénieurs la gestion du risque industriel, puis la sûreté nucléaire. L’occasion de « faire quelque chose de bien : protéger les gens et l’environnement ». Après une expérience en PME, elle rejoint Assystem, où elle travaille toujours, onze ans plus tard. Elle gère la sûreté de la conception et la construction d’une installation de traitement des déchets radioactifs sur le site du CEA de Marcoule, dans le Gard.