No code/Low code : Le nouveau levier d’une digitalisation accélérée

D’ici 2023, le cabinet Gartner est formel : plus de 50 % des moyennes et grandes entreprises auront intégré les plateformes d’applications low-code no code à leur pratique IT. En France, seuls 32 % des entreprises françaises s’y seraient déjà converties (étude Abbyy).

Face aux attentes fortes en matière de transformation numérique, les développeurs et compétences IT se font rares, les coûts de développement sont importants et les besoins à satisfaire rapides.

Des avantages majeurs

Besoin d’une appli mobile ou d’une appli métier, d’un site web ? L’autre solution en vogue consiste à recourir à des outils de développement « prémâchés » : les plateformes Cloud « low code » ou « no code ». Celles-ci viennent en effet répondre à un besoin exponentiel d’usage des data au bénéfice des métiers (pilotage, process, qualité, maintenance, etc.). Concrètement, l’utilisateur vient modéliser son besoin fonctionnel, et la plateforme le transcrit en outil logiciel. Désormais, il n’est plus nécessaire d’être un expert pour créer de nouveaux applicatifs, un opérationnel peut s’y pencher ! Les « non-experts » ne sont pas les seuls bénéficiaires : les informaticiens aussi peuvent y trouver intérêt, pour se décharger de certaines tâches ou gagner en polyvalence.

La modularité pour tous

Les avantages de recourir à ces plateformes « no code » ou « Low code » semblent nombreux :

– Testable,

– Facilement intégrable aux environnements SI,

– Apport d’autonomie,

– Déployable facilement et automatisé.

À ces avantages, un autre semble important à saisir : le temps de mise sur le marché et de retour sur investissement des applis générées en « no code » s’avèrent meilleurs que les applis développées « traditionnellement ».

De très nombreux éditeurs ont bien compris la tendance de fond, et n’hésitent plus à offrir des solutions pour faire évoluer les fonctionnalités de leurs outils (ERP, MES, etc.) de façon simple pour leurs utilisateurs, sans connaissance technique à maîtriser. Personnaliser voire étendre son ERP ou son MES devient ainsi à portée de toute entreprise, notoirement les PME.

Gouverner le « boom »

Cette délégation d’une partie des activités de développement à des plateformes low code serait-elle porteuse de risque ? Dans les faits, elle vient comme une réponse au shadow IT pratiqué, hors de toute supervision du service IT d’une entreprise. Ici, les risques de sécurité ou de défaut de maintenance peuvent entraîner de gros dégâts.

À l’inverse, les plateformes low Sur le sujet, les entreprises désireuses de sauter le pas devront malgré tout :

– Organiser leur démarche, pour prouver la valeur de l’approche,

– Collecter les cas d’usages emblématiques et les prioriser,

– Solliciter puis former des citizens developers à une méthodologie,

– Diffuser les bonnes pratiques low code/no code, afin de créer de l’engouement.

Une liste loin d’être exhaustive, face au changement profond que le low code et no code entraînent sur les organisations…

Agilité décuplée

Plusieurs fabricants investissent sur le domaine. Certains experts anticipent déjà l’avènement de robots reprogrammables en un temps record, pour effectuer différentes tâches. La conséquence ?

Le retour sur investissement sur un robot ou cobot serait alors plus rapide. Pour le moment, ces robots « no code » sont cantonnés à des applications simples.

Mais chacun en convient, côté fabricant : la difficulté technique de leur apprendre à fonctionner de manière autonome, sur des tâches plus complexes, est à relever pour écrire la suite…