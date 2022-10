Nissan pourrait lever des fonds pour racheter les parts de Renault-source

(Reuters) - Le constructeur automobile japonais Nissan Motor Co Ltd presse son partenaire français Renault SA de réduire autant que possible la participation qu'il détient dans son capital et pourrait envisager de lever de l'argent frais pour racheter les titres, a-t-on appris dimanche d'une source au fait du dossier.