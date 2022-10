Nissan fait pression sur Renault pour qu'il réduise sa participation-WSJ

(Reuters) - Nissan Motor Co Ltd fait pression sur son partenaire Renault SA pour qu'il réduise sa participation dans le capital du constructeur automobile japonais et réorganise leur alliance vieille de plus de 20 ans, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources au fait du dossier.