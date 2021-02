Nissan aura investi plus d'un milliard de livres sterling au Royaume-Uni d'ici quelques années

"Jusqu'à présent on a investi plus de 400 millions de livres dans l'usine en Angleterre, et on planifie pour les années à venir de passer le milliard d'investissement, suite à l'introduction également de l'e-Power qui viendra prochainement sur le marché", a dit Gianluca de Ficchy, président de la région Europe de Nissan, au cours d'une téléconférence de presse organisée pour la présentation du nouveau Qashqai 3.