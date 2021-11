Nintendo réduit ses prévisions annuelles de ventes de Switch

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ISSEI KATO Nintendo a abaissé jeudi les prévisions de ventes de sa console Switch pour l'exercice se terminant en mars à 24 millions d'unités, contre 25,5 millions précédemment, la pénurie mondiale de puces affectant la production. /Photo d'archives/REUTERS/Issei Kato

Nintendo a vendu 8,28 millions d'unités de Switch au cours des six mois à fin septembre, contre 12,53 millions à la même période un an plus tôt.

Au premier semestre, le bénéfice d'exploitation du créateur de Super Mario et Animal Crossing est ressorti à 220 milliards de yens (1,66 milliards d'euros), en baisse de 24.5% par rapport à 2020.

La pénurie mondiale de semi-conducteurs entrave les efforts du groupe basé à Kyoto pour relancer les ventes de sa console Switch vieillissante, qui en est à sa cinquième année sur le marché.

Le fabriquant a par ailleurs lancé le modèle Switch OLED à 349,99 dollars (302,26 euros) le 8 octobre, avant la saison des achats de fin d'année, mais il est en rupture de stock sur de nombreux marchés.

Les premières données indiquent que le modèle Switch OLED amélioré a donné un coup de pouce aux ventes. Cependant, certains observateurs s'inquiètent du fait que de nombreux acheteurs soient des habitués cherchant une mise à niveau plutôt que de nouveaux clients, diminuant le rebond potentiel des ventes de jeux.

L'action Nintendo a baissé d'environ 25% cette année.

(Reportage Sam Nussey, version française Kate Entringer)