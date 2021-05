Nintendo prévoit une baisse des ventes de la Switch et met en garde sur la pénurie de puces

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Kim Kyung Hoon Nintendo Co Ltd a dit jeudi prévoir un repli de 11,5% des ventes annuelles de sa console Switch, la première baisse pour cet appareil âgé de cinq ans alors que le groupe japonais a largement bénéficié du boom des jeux vidéo lié aux confinements lors de la pandémie de coronavirus. /Photo d'archives/REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Nintendo prévoit ainsi de vendre 25,5 millions d'exemplaires de la Switch au cours de l'exercice entamé le 1er avril, contre 28,8 millions vendus un an plus tôt.

Le bénéfice d'exploitation du groupe a augmenté de 82% à 640,6 milliards de yens (5,9 milliards de dollars) au cours de son exercice fiscal clos fin mars.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a prévenu que la pénurie de puces, qui touche les fabricants de produits électroniques du monde entier, affectait également sa production et ajoutait de l'incertitude.

La semaine dernière, le grand rival Sony, qui fabrique la PlayStation, a prévenu que la pénurie de puces l'empêcherait probablement d'augmenter considérablement la production de consoles, faisant chuter son cours de Bourse.

Si Nintendo a profité de l'engouement pour les jeux vidéos pendant les confinements sanitaires, les investisseurs se demandent désormais si la Switch sera en mesure de maintenir son élan au cours de sa cinquième année de vie, sur fond de spéculations concernant la sortie de nouveaux jeux et d'une mise à jour du logiciel. Chaque génération de consoles a une durée de vie d’environ sept ans avant d'être remplacée par la suivante, le pic des ventes étant généralement atteint autour de la cinquième année sur le marché. Les ventes de la Switch devraient être toutefois soutenues par une longue liste de jeux vidéo à sortir d'ici peu, notamment "Mario Golf : Super Rush", prévu en juin, ainsi que le remake de "The Legend of Zelda : Skyward Sword", attendu en juillet.

(Sam Nussey; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)