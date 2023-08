Nintendo: Le succès du jeu vidéo "Zelda" contribue aux ventes de Switch

TOKYO (Reuters) - Le fabricant japonais de jeux vidéo Nintendo a annoncé jeudi avoir vendu 3,91 millions de consoles Switch au cours du trimestre avril-juin, en hausse sur un an avec le succès fulgurant du jeu "The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom".