Nikon s’apprêterait à arrêter la production d’appareils photo au Japon

Le smartphone est en train de faire une nouvelle victime dans la photo numérique et pas n’importe laquelle : Nikon. Dans le rouge pendant deux années consécutives, la célèbre marque japonaise est contrainte de revoir de façon drastique son modèle industriel. Selon le journal The Japan Times, elle se préparait à fermer sa dernière usine d’appareils photo au Japon, mettant fin à plus de 70 ans de production dans le pays.