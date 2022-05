Nike n'a pas renouvelé ses contrats de franchise en Russie, rapporte la presse russe

Le directeur d'IRG, qui exploite des magasins Nike en Russie via sa filiale Up And Run, a déclaré que le fabricant de vêtements sportifs ne fournissait plus de marchandises à la Russie, rapporte Vedomosti.

"Comme les approvisionnements en marchandises s'épuisent, IRG sera contraint de fermer tous ses magasins sous cette marque", a déclaré le président de la société, Tikhon Smykov, dans une lettre adressée aux employés, selon le journal.

Nike avait annoncé en mars la suspension temporaire de ses activités en Russie en réponse à l'agression de Moscou en Ukraine, sauf dans les magasins gérés par des partenaires indépendants.

Nike n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. IRG a déclaré ne pas pouvoir commenter sa relation avec Nike en raison de problèmes contractuels.

"Dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas continuer à soutenir l'exploitation des magasins Nike monomarques et nous serons obligés de les fermer", a déclaré un porte-parole d'IRG.

Up And Run exploite 37 magasins à travers la Russie, de Saint-Pétersbourg à Novossibirsk, et son site internet indique que 28 d'entre eux sont encore ouverts. Reuters a visité trois magasins Nike ce mois-ci, dont le magasin phare du centre de Moscou, qui avait continué d'opérer comme d'habitude.

Vedomosti a cité des données de Rospatent, l'office russe des brevets, selon lequel les contrats de franchise avec Up And Run, ainsi qu'avec d'autres franchisés, A3 Sport et Yar, expiraient le 26 mai. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces données dans l'immédiat.

