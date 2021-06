Nike et les banques portent Wall Street, record pour le S&P 500

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Brendan McDermid L'indice S&P 500 a terminé la semaine sur un record de clôture vendredi à la Bourse de New York, porté par l'action Nike et les valeurs bancaires. Le S&P-500 a pris 0,33%. L'indice Dow Jones a gagné de son côté 0,69%. /Photo d'archives/REUTERS/Brendan McDermid

NEW YORK (Reuters) - L'indice S&P 500 a terminé la semaine sur un record de clôture vendredi à la Bourse de New York, porté par l'action Nike et les valeurs bancaires, dans un contexte d'apaisement des craintes liées à l'inflation et à un éventuel resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Le S&P-500 a pris 14,27 points, soit 0,33%, à 4 280,76 points. Sur la semaine, l'indice enregistre sa plus forte hausse depuis la semaine close le 5 février, avec une progression de 2,7%.

L'indice Dow Jones a gagné de son côté 0,69%, ou 237,02 points, à 34 433,84 points.

Le Nasdaq Composite a légèrement reculé de 9,32 points (-0,06%) à 14 360,39 points.

Les statistiques mensuelles des revenus et dépenses des ménages américains publiées une heure avant l'ouverture ont montré une stagnation inattendue de la consommation en mai et une augmentation plus faible qu'anticipé (+0,5%) de l'indice des prix de base "core PCE", le plus surveillé par la Fed.

En rythme annuel, cet indice affiche néanmoins une hausse de 3,4%, un niveau bien supérieur à l'objectif de 2% que s'est fixé la banque centrale.

Principal contributeur à la progression du Dow Jones, Nike a bondi de 15,53%, s'envolant à un plus haut historique de 154,35 dollars au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels, supérieurs aux attentes et accompagnés de prévisions qui dépassent les estimations du marché.

Dans le secteur bancaire, Bank of America (+1,93%) et Wells Fargo (+2,65%) ont profité de la publication jeudi soir des résultats positifs des tests de résistance ou "stress tests" menés par la Fed, qui ouvrent la voie à une reprise des rachats d'actions et du paiement de dividendes.

Le sous-indice financier du S&P affiche l'une des meilleures performances des indices sectoriels.

L'accord bipartisan annoncé jeudi au Sénat sur un plan d'infrastructures () a également continué à favoriser les actions. Les indices sectoriels des matériaux et de l'industrie ont ainsi soutenu le S&P.

(version française Marc Angrand et Jean-Stéphane Brosse)