Niger-Air France suspend ses vols vers le Niger, le Mali et le Burkina Faso

"A cause du coup d'Etat en cours au Niger et de la fermeture de l'espace aérien et de l'aéroport de Niamey-Diori Hamani, Air France ne desservira plus l'aéroport Niamey-Diori Hamani jusqu'à nouvel ordre", a indiqué une porte-parole d'Air France dans une déclaration envoyée par email à Reuters.

Air France a également suspendu ses liaisons aériennes vers Bamako, la capitale malienne, et Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, "jusqu'au 11 août inclus".

La compagnie aérienne a prévenu que "des temps de vols plus longs" depuis et vers plusieurs destinations subsahariennes seront à prévoir.

Dimanche, la junte au pouvoir au Niger a annoncé la fermeture, jusqu'à nouvel ordre, de l'espace aérien du pays, citant la menace croissante d'une intervention militaire.

La junte a ignoré l'ultimatum lancé par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) visant à rétablir le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum - ce qui pourrait conduire le bloc africain à lancer une intervention militaire.

(Reportage par Joanna Plucinska; version française Zhifan Liu)