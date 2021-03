Nicolas Chamussy, l’homme qui devra défendre les intérêts de Nexter dans le programme franco-allemand de char du futur

Nexter n’est plus orphelin. Le fabricant des véhicules blindés pour l’armée française détenu par la holding GIAT Industries, a enfin un nouveau directeur général, Nicolas Chamussy. Le 1er avril 2021, il occupera le poste laissé vacant en fin d’année dernière par Stéphane Mayer. Depuis 2015, Nexter a associé son destin au fabricant allemand KMW en devenant respectivement les filiales française et allemande du groupe KNDS. Le groupe franco-allemand emploie 8300 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros. Nicolas Chamussy sera membre du comité exécutif de KNDS et prendra la responsabilité des opérations (production, chaîne d’approvisionnement et achats…).