Nickel, lithium, uranium…La France signe des contrats de coopération sur les métaux critiques avec l’Australie et le Canada

La France continue de placer ses pions sur la carte mondiale des métaux critiques. Mercredi 27 septembre, la ministre française de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a rencontré deux de ses homologues, le canadien Jonathan Wilkinson et l’australienne Madeleine King. A chaque fois, la rencontre à débouché sur la signature d’accords bilatéraux. «Les minéraux critiques sont essentiels pour la décarbonation de nos économies [et se trouvent] au cœur de nos industries de défense et des technologies numériques», explique-t-on au cabinet de la ministre. L'annonce intervient en marge d’un grand sommet sur le sujet, organisé jeudi 28 septembre par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) à Paris.

[...]