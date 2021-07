Nice s'impose contre le Dynamo Kiev, Lyon étrille Wolfsburg

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Stephane Mahe Karl Toko-Ekambi a inscrit un doublé pour guider l'OL vers la victoire./Photo prise le 9 janvier 2021/REUTERS/Stephane Mahe

Pour clôturer une grosse journée de matchs amicaux pour les clubs de Ligue 1, Nice était à son tour sur le rectangle vert. Les Aiglons, battus deux fois et auteurs d'un nul lors de leurs trois premières rencontres de pré-saison, se sont enfin imposés. Face au Dynamo Kiev, Christophe Galtier et ses joueurs ont obtenu un succès tardif après avoir concédé l'ouverture du score à la 38ème minute. Ce sont Ndoye (71ème) et Trouillet (80ème) qui ont fait la différence pour l'OGCN (2-1). Lyon, déjà vainqueur de Villefranche (2-0) plus tôt avec un groupe composé d'autres joueurs, a sèchement battu Wolfsburg. Avec un doublé de Toko Ekambi (7ème, 55ème) et des réalisations de Dembele et du jeune Wissa sur pénalty, les Rhodaniens n'ont fait qu'une bouchée des Allemands (4-1) et obtiennent une troisième victoire en autant de matchs.