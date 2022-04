Next va s'allier à des investisseurs pour racheter JoJo Maman Bébé, rapporte la BBC

(Reuters) - La chaîne britannique de prêt à porter Next et un groupe d'investisseurs emmené par le hedge fund Davidson Kempner vont racheter le spécialiste des vêtements de maternité et de bébé JoJo Maman Bébé, rapporte dimanche la BBC.