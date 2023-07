Nexans remporte un contrat de 1,43 milliard d'euros pour l’EuroAsia Interconnector

L’été s’annonce bien pour Nexans. Le spécialiste français de la fabrication de systèmes de câbles et de services a déclaré mercredi 19 juillet avoir remporté un contrat d’un montant record de 1,43 milliard d’euros avec l'interconnecteur électrique EuroAsia, pour la section du mégaprojet EuroAsia Interconnector reliant Chypre et la Grèce.

Le tronçon de câbles de 525 kilovolts (kV) traversera la Méditerranée sur des profondeurs de plus de 3 000 mètres, à travers un système de transmission sous-marin haute tension en courant continu (HVDC-VSC). D’une longueur bipolaire de 2 x 900 kilomètres, «l’interconnexion sera la plus longue et la plus profonde jamais installée», souligne dans un communiqué Nasos Ktorides, directeur général d’Euroasia Interconnector. Les câbles à imprégnation de masse seront fabriqués dans les usines Nexans de Halden (Norvège) et Futtsu (Japon), avant d’être posés par deux navires câbliers : le Nexans Aurora et le Nexans Skagerrak. Le premier pôle devrait être achevé en 2028 et le second en 2029.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]