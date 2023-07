Nexans remporte un contrat de €1,43 md sur le réseau électrique EuroAsia

À la Bourse de Paris, l'action Nexans était en hausse de 5,01% à 10h21 GMT.

Ce câble haute tension sera le plus long et le plus profond jamais installé et permettra d'échanger jusqu'à 1.000 mégawatts (MW) entre la Grèce, Israël et Chypre, avec la possibilité de passer à 2.000 MW, indique Nexans dans un communiqué.

La Grèce et Chypre ont inauguré en octobre la phase de construction de l'interconnecteur EuroAsia, considéré comme un projet d'infrastructure clé renforçant la sécurité énergétique de l'Union européenne tout en contribuant aux objectifs de décarbonation.

Le premier pôle de ce projet d'interconnexion devrait être achevé en 2028 et le deuxième en 2029.

Cette activité d'interconnexion fait partie de celles qui génèrent le plus de marge selon Valentin Mory, analyste chez AlphaValue, qui estime que la marge d'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) pourrait atteindre 25%.

Les analystes de Kepler Cheuvreux ont eux qualifié l'accord de "réalisation majeure", et affirment qu'il devrait contribuer de manière significative à restaurer de meilleures marges dans le segment Generation & Transmission (G&T) du groupe à partir du deuxième trimestre 2023, ainsi que pour 2024-25.

