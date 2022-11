Nexans fait passer le courant entre la France et l’Irlande

Présenté comme la première ligne sous-marine permettant l’échange d’électricité entre la France et l’Irlande, le projet Celtic Interconnector sera réalisé par Nexans, l’un des spécialistes mondiaux du câble électrique. L’industriel français opèrera pour le compte de la coentreprise passée entre Réseau de transport d’électricité (RTE) et son homologue irlandais EirGrid. D’une capacité de 700 MW, Celtic Interconnector sera «le plus long câble XLPE (polyéthylène réticulé) d’interconnexion jamais construit dans le monde», affirme Nexans dans son communiqué du 25 novembre.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]