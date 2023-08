Nexans commande un troisième câblier pour répondre à l'essor de la demande

© Per Eide Studio / Ulstein / Nexans

Le fabricant de systèmes de câbles Nexans a annoncé, fin juillet, un troisième câblier pour 2026. Avec une capacité de 13 500 tonnes, ce navire, spécialisé dans la pose, le relevage et l’entretien de câbles sous-marins, est présenté comme « unique et pionnier » par l’industriel. Il pourra déposer, simultanément, quatre câbles, dont un de fibre optique, grâce à trois tables tournantes. Il embarquera, en outre, plusieurs robots télé-opérés, notamment d’ensouillage. Grâce à un système de propulsion hybride (diesel-biodiesel), l’empreinte carbone du navire sera réduite par rapport aux modèles existants, assure Nexans sans donner plus de précisions.

[...]